Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Gültekin Ç. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Gülser Ç.'nin kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki kayınvalidesi Nuran Altunay'ın evine gitti. Burada eşi ve eşinin ailesiyle tartışan Gültekin Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla boşanma aşamasındaki karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı vurarak öldürdü. Zanlı, aynı silahı başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti.