SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda Türkiye genelinde yaşanacak yağışlarla ilgili vatandaşları dikkatli olmaların yönünde uyardı. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde sıcaklıklarla 8 ila 10 derece arasında düşüş yaşadı. Peki, İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ VE SONRASINA DİKKAT!

Yurdun Batı kesimleri için bugün ve yarın parçalı bulutlu bir hava tahmin raporu öngören MGM, çarşamba gününe dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İşte, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...