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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

HABERİ: ’den , fırtına ve uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu durum hava durumu ile ilgili araştırmalara da neden oluyor. MGM, yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda önce doğu bölgelerimizde daha sonra tüm yurtta etkili olacak yağışların geldiğini belirtti. Özellikle yurdun güney kısımlarında fırtına ve görülecek. Peki, İstanbul’da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 08:17 Son Güncelleme: 3.11.2020 08:17 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

'den , ve fırtına uyarısı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda Türkiye genelinde yaşanacak yağışlarla ilgili vatandaşları dikkatli olmaların yönünde uyardı. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde sıcaklıklarla 8 ila 10 derece arasında düşüş yaşadı. Peki, İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ VE SONRASINA DİKKAT!

Yurdun Batı kesimleri için bugün ve yarın parçalı bulutlu bir hava tahmin raporu öngören MGM, çarşamba gününe dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İşte, günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güneydoğusu ile Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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