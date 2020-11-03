Midyat ve Ömerli'de 950 öğrenciye kırtasiye be kıyafet desteği

Türkiye'nin birçok ilinden farklı üniversitelerde öğrenim gören Hempa Çocuk Derneği gönüllüleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Midyat ve Ömerli ilçelerinde bulunan kırsal ilk ve ortaokullarda okullarda eğitim öğretim gören 950 öğrenciye kırtasiye seti, mont, atkı, bere ve eldiven hediye vererek Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın selamını iletiler.

Hempa Çocuk Derneği Gönüllüleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Midyat'ta, İstiklal, Gelinkaya, Yeşilöz ve Hacı Nuri- Makbule Yeşilmen okulları ile Ömerli'de Tekkuyu, Beşikkaya ve Kayabalı okullarını ziyaret eden öğrencilere hediyelerini teslim ettiler. Armağanlarını alan öğrenciler çok mutlu olurken, okul idarecileri ve öğretmenlerde katkılarından dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Hempa Çocuk Derneği Gönüllülerine teşekkür etti.

Mehmet İŞ / SABAH