Minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu

Doğuştan engelli olarak dünyaya gelen, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Şenol ve ev hanımı Şükran Erdoğan'ın en küçük çocukları 11 yaşındaki Mustafa Erdoğan'a Kazdağları'nda faaliyet gösteren Queenida Gıda ve Almanya'da yaşayan bir grup hayırsever tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye aracı teslim edildi.

ALMANYA'DAN DESTEK

Evciler Köyü Muhtarı Gökhan Öner'in Mustafa'nın durumunu kendilerine aktarmasından sonra harekete geçtiklerini belirten Queenida Bal ve Bal Ürünleri şirketinin sahibi Derya Demircan, " Muhtarımızın durumu aktarmasının ardından Mustafa için ne yapabileceğimizi düşündük. Mustafa'nın zekası, iletişimi bizleri çok heyecanlandırdı. Sağ olsun Almanya'da yaşayan bir grup hayırsever ailemizin de destekleriyle Mustafa'nın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladık. Mustafa artık Evciler sokaklarında kendi başına özgürce hareket edebilecek. Daha rahat gezebilecek" dedi.

MUHTARA YOL VE ÇOCUK PARKI TALEBİ

Çocuk arabası ile taşınırken akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan 11 yaşındaki Mustafa Erdoğan ise akülü arabasına biner binmez muhtardan isteklerini sıraladı. Akülü arabası için yollarının yapılmasını isteyen Mustafa Erdoğan " Yollarımızda arabamın geçebileceği şekilde düzenlenirse, bir de arkadaşlarım için bir park yapılırsa çok mutlu olacağım. O parkta benim oynama şansım olmayacak belki ama arkadaşlarımı daha çok görme şansım olacak " dedi.

"MUSTAFA'YI MUTLU ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Mustafa'nın bedensel engelli olmasına rağmen çok pozitif bir çocuk olduğunu söyleyen Muhtar Öner " Mustafa'yı ve arkadaşlarını mutlu etmeyi çok istiyoruz. Köyümüzü Mustafa'nın akülü araçla gidebileceği şekilde düzenlemeyi çok isteriz. Şuan köyümüz için 3000 m2 parke taşına ve bir çocuk parkına ihtiyacımız var" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Oğlunun akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba Şenol Erdoğan ise "Oğlum doğuştan engelli olmasına rağmen çok zeki bir çocuk. Şuan eğitimine pandemi nedeniyle ara verildi. Normalde öğretmeni eve gelip eğitim veriyordu. Oğlumun okumasını çok istiyoruz. İnşallah yollarımızda Mustafa'nın gezeceği şekilde düzenlenir" diye konuştu.

Mustafa Erdoğan'a akülü tekerlekli sandalyesinin teslim edilmesinin ardından ilçede yardıma muhtaç ailelere erzak yardımı yapıldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH