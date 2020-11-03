Minik yürekleriyle depremzedelere destek olmak için seferber oldular

AFAD'ın öncülüğünde kurtarma ekipleri yıkılan binaların altında kalanları çıkarabilmek için zamanla yarışırken Mardinli çocuklar da depremzedelere destek olmak için kendi aralarında yardım kampanyası başlattılar.

Türkiye'nin tek yürek olduğu bu acı olayda Mardin Abdulkadir Tutaşı İlkokulu birinci sınıf öğrencileri de kayıtsız kalmadı. 1/D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Abdurrahman Güven öncülüğünde evlerinden getirdikleri, oyuncak, kuru gıda ve kullanılmamış elbiselerini kolilere yerleştirerek Kızılay yetkililerine teslim ettiler.

İzmir'e yardım gönderme isteklerini okul yönetimine ileten öğrenciler, iki gün boyunca hiç kullanmadıkları oyuncaklarının yanı sıra, evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri ve harçlıklarından aldıkları gıda maddelerini de kolilere koyarak deprem bölgesine gönderdi.

Sınıf Öğretmeni Abdurrahman Güven, "Sınıf öğretmenleri olarak hem çocuklarımızda yardımlaşma bilincini geliştirmek hem de İzmir'de zor şartlar altında kalan ailelere bir nebze bile olsa katkı sunmak amacıyla ihtiyaç duyulan ana gıdaları belirledik. Bu katkının maddi değeri çok şeyi ifade etmese de manevi değeri çok şey ifade ediyor."diyerek öğrenci ve velilerini tebrik etti.