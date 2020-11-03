Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı (2 Kasım)

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere toplamda 3 kez gerçekleşen çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Geçtiğimiz çekilişte 6 bilen olmayınca devreden ikramiyenin ardından bugünkü çekilişe de ilgi arttı. Peki, 2 Kasım 2020 Bugün Çılgın Sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazanan numaralar ve MPİ canlı çekiliş – bilet sorgulama ekranı!
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar başlarken binlerce şans oyunu sever 21.30'da gerçekleşecek çekilişin sonucu bekleyişe geçti. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 76 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları araştırıyor…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak
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2 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5, 20, 22, 49, 55, 73 ve joker 74 oldu!
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.