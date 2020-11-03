Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Açıklanıyor! Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama: 3 Kasım 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Açıklanıyor! çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama: 3 Kasım 2020 ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 34 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi. Peki, 3 Kasım 2020 MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları ve kazanan numaralar…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 18:53 Son Güncelleme: 3.11.2020 18:53 ABONE OL
MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama: 3 Kasım 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta ikramiyenin devretmesiyle beraber ödülün 34 milyon TL'yi aşması üzerine binlerce vatandaş 3 Kasım sonuçları için geri sayıma başladı. İdaresi ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek çekilişin noter huzurunda yapılacağı ve öte yandan youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacağı biliniyor. Peki, 3 Kasım 2020 MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları ve kazanan numaralar…

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI İLE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI! 3 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA!

Süper loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken çekilişin her hafta Salı Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirildiği biliniyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak olan çekilişin ardından belirlenen şanslı numaralar büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek. Araştırmalar bu kapsamda akşam saatlerine gelinmesiyle beraber de hız kazanmış oldu…

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama: 3 Kasım 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

çekilişi her hafta belirli günlerde saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama: 3 Kasım 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO GEÇEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

'da kazandıran şanslı numaralar geçtiğimiz çekilişte 14 33 40 48 49 60 olmuştu...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Açıklanıyor! Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama: 3 Kasım 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA