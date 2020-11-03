Açıklanıyor! Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama: 3 Kasım 2020 Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta ikramiyenin devretmesiyle beraber ödülün 34 milyon TL'yi aşması üzerine binlerce vatandaş 3 Kasım Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek çekilişin noter huzurunda yapılacağı ve öte yandan youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacağı biliniyor. Peki, 3 Kasım 2020 MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları ve kazanan numaralar…

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI İLE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI! 3 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA!

Süper loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken çekilişin her hafta Salı Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirildiği biliniyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak olan çekilişin ardından belirlenen şanslı numaralar büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek. Araştırmalar bu kapsamda akşam saatlerine gelinmesiyle beraber de hız kazanmış oldu…