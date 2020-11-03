Muğla tarımının çehresi değişiyor

Muğla'da Seydikemer ilçesinde kurulacak olan Seydikemer Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısına 86 girişimci katıldı.

Yerleşim alanları içerisindeki hâli hazırda küçük ölçekli bulunan ancak kurulacak tesislerde en az 100 baş kapasiteli yetiştiriciliğe istekli olan tarımsal işletmelerin yerleşim alanı dışına çıkartılması ile hayvansal ve bitkisel üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirilmesinin amaçlandığı, üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin ve hayvan refahının gözetildiği, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkartıldığı, ucuz maliyetli üretimin teşvik edilerek giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı bölgeler oluşturmak, Üreticilerin / Yetiştiricilerin kümelenmeleri ve ihtisaslaşmaları doğrultusunda Tarım – Sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlayacak orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal ve oransal olarak artırılması ile markalaşma ve değerinden satış neticesinde Üretici / Yetiştirici gelirlerinin yükseltilmesine yönelik planlanan projeyle ilgili olarak yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın verdiği bilgilere göre; 400 Milyon TL'lik Proje kapsamında en az 2500 kişiye istihdam sağlanacağı ve yaklaşık 40 bin baş hayvana ev sahipliği yapacak olan TDİ Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yem fabrikası, et işleme tesisi, süt ürünleri değerlendirme tesisi, biyogaz tesisi, hayvan hastanesi, güneş enerjisi tesisi, bakıcı barınakları ve sosyal tesislerden oluşan yapılar inşa edilerek Hayvancılık işletmelerinin yetiştiricilik ve ürün bazında ihtisaslaşması ile kendi ürünlerini markalaştırabilmelerinin önünün açılması neticesinde bölge hayvancılığı ve ekonomisine çok önemli bir katma değer sağlanacaktır.

3000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Çobanisa Mahallesi'nde bulunan ve aynı zamanda parsel sınırlarının Burdur İl sınırını teşkil ettiği, 433/1 parsel numaralı, Yaylak ve Otlak vasıflı, 578 dekarlık Mera'yı da kapsayan, çevresinde ve Muğla İli Mülkî sınırlarındaki Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan diğer Mera ve Maliye Hazinesi araziler ile birlikte yaklaşık 1250 dekar civarında bir alanda kurulması planlanan ve 2500-3000 kişiye istihdam sağlayabileceği öngörülen Seydikemer Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yöre'nin yüksek turizm ve tüketim potansiyeline sahip Antalya, Muğla ve Denizli İlleri arasında eşit bir mesafede bulunması, aynı zamanda Çobanisa Mahallesi'nin Burdur ve Antalya İlinin her ikisine de sınırdaş ve yine bu İllerin Mülkî İdare sınırlarında yer alan fakat Çobanisa Mahallesi'ne sınır olan ilave 5000 dekar Mera alanına daha komşu olması nedeniyle, 40 bin baş kapasiteli, içerisinde entegre tesislerin planlandığı Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 09-10 Temmuz 2020 tarihlerinde yer tespiti ve fizibilite çalışmaları yapılarak, çok elverişli bir konumda yer aldığı kanaati ile söz konusu 1250 dekarlık arazinin hukuki, kadastral, topoğrafik, ulaşım ve sosyolojik açılardan değerlendirilip olgunlaştırılması neticesinde Bakanlığımızca kabul gören ve bugün yapılan bilgilendirme toplantısı ile birlikte girişimci başvurularının alınmaya başlandığı "Güzel Ülkemiz, Batı Akdeniz Bölgemiz, Teke Yöremiz ve Muğla İlimiz hayvancılığı için çok faydalı olacak" bu Projeyi yürüten tüm paydaşları destekliyoruz." dedi.