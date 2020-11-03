Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla Ülkü Ocakları'ndan İzmir'e yardım

Ülkü Ocakları'ndan 'e yardım

'de yaşanan nedeniyle Ülkü Ocakları örnek bir yardım kampanyası başlattı. Muğla'da hazırlanan yardım kamyoneti İzmir'deki depremzedelere ulaşacak.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 01:31 Son Güncelleme: 4.11.2020 01:32 ABONE OL
Muğla Ülkü Ocakları'ndan İzmir'e yardım

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle bir çok bina yıkıldı binlerce vatandaş da sokakta kaldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel ve ülkücü gençler İzmir'e gitmek üzere bir yardım kamyoneti hazırladı.

İZMİR'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Muğla Ülkü Ocakları ve ve diğer ilçelerinde katkı sağladığı yardım kamyoneti, İzmir'e gitmek üzere yola çıktı.

"İZMİR'İMİZE DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLADIK"

Yardım paketlerinin hazırlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, "İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın emir ve talimatlarıyla başlattığımız yardım kampanyamızı tamamlayarak, İzmir'imize dualar eşliğinde uğurlamak üzere aracımızı hazırladık. İdil, Elif ve Ayda gibi çocuklarımız bizlere umut olduğu sürece aşkla çalışacağız, Türk Milletine hizmet edeceğiz. Bu vesileyle tüm yöneticilerime ve tüm Ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla Ülkü Ocakları'ndan İzmir'e yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA