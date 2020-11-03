Muğla Ülkü Ocakları'ndan İzmir'e yardım

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle bir çok bina yıkıldı binlerce vatandaş da sokakta kaldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel ve ülkücü gençler İzmir'e gitmek üzere bir yardım kamyoneti hazırladı.

İZMİR'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Muğla Ülkü Ocakları ve ve diğer ilçelerinde katkı sağladığı yardım kamyoneti, İzmir'e gitmek üzere yola çıktı.

"İZMİR'İMİZE DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLADIK"

Yardım paketlerinin hazırlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, "İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın emir ve talimatlarıyla başlattığımız yardım kampanyamızı tamamlayarak, İzmir'imize dualar eşliğinde uğurlamak üzere aracımızı hazırladık. İdil, Elif ve Ayda gibi çocuklarımız bizlere umut olduğu sürece aşkla çalışacağız, Türk Milletine hizmet edeceğiz. Bu vesileyle tüm yöneticilerime ve tüm Ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.