Muğla’da sahte içki baskını

Muğla'da düzenlenen operasyonunda sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda kazan, gümrük kaçağı 372 paket sigara, 69 paket puro, 37 paket tütün, 8 parça tarihi eser, 2 sahte çek, 10 kurusıkı tabanca, 20 ruhsatsız tüfek ile 128 fişek ele geçirildi. Baskında 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si haklarında yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 zanlı ise tutuklandı.Karabük'te ise 61 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Mersin'de düzenlenen operasyonda da bir evde 30 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E.İ, adli kontrolle serbest bırakıldı.