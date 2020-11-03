Müşteri gibi girdiği işyerinde cep telefonu çaldı

Batman'ın en işlek yerlerinden biri olan Diyarbakır Caddesindeki takı aksesuar satan iş yerinden cep telefonu çalındı.

Öğle saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında iş yerine giren şüpheli, bir süre içeride dolanan şahıs etrafı kolaçan etti. Çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiğini gören şahıs, tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. Tezgahta cep telefonunun olmadığını fark eden işyeri görevlisi güvenlik kamaralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını güvenlik kamalarından anlayan işyeri görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık olayına karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.