Nazilli Devlet Hastanesindeki şüpheli çanta korkuttu

Bomba olduğundan şüphelenilen çantanın imhası için Aydın'dan uzman ekipler çağrılırken, çantanın sahibi ise Buharkent ilçesinden çıktı. Uzmanlar eşliğinde çantasını açan kadın ameliyata gelen annesinin ve kendisine ait eşyaları gösterince herkes rahat nefes aldı.Olay Nazilli Devlet Hastanesi Otoparkı içerisindeki polikliniklere 20 metre mesafede yaşandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nin poliklinikler girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bir bankın üzerindeki şüpheli çantayı görünce bölgeyi güvenlik çemberini aldı. Aydın'dan çağrılan bomba imha uzmanları hastaneye giriş yaptığı sırada hastane görevlilerinin güvenlik kameralarını incelemesi sırasında çanta sahibi de tespit edildi. Çantayla ilgili sorun olmadığını belirleyen imha ekipleri çantanın sahibi olduğunu iddia eden Merve Çalışan isimli kadın annesinin ameliyatı için hastaneye geldiklerini ifade ederek, "Annemin ameliyatı için Buharkent'in Feslek Mahallesinden gelmiştik. Ancak ameliyat ertelendi. Bende annemi hastane bahçesinde banka oturtarak eczaneye ilaç alamaya gittim. O sırada annem yanıma gelince çantanın bir tanesini bankta unutmuş. Bir yakınımızı aradım ama o hastaneye gelip çantanın yanına gidince polislerin güvenlik tedbiri aldığını görmüş bana söyledi geldik ve çantamızı aldık. İçinde annemin ve benim eşyalarım vardı" dedi.Çalışan, bomba imha uzmanlarının gözetiminde açtığı çantasından çıkardığı eşyaları göstererek hem polisleri hem vatandaşları rahatlattı.