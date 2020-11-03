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'de dağ keçisi köpeklerden kaçıp lokantaya sığındı

'nin Çamardı İlçesi yakınlarında bulunan Demirkazık Dağı, yaşayan Yabani Dağ keçilerinden bir tanesi etrafta bulunan köpeklerden kaçarak kendisini Pınarbaşı Köyünde bulunan lokantaya attı.

HAYRETTİN YENEL
Giriş Tarihi: 4.11.2020 01:24 ABONE OL
Niğde'de dağ keçisi köpeklerden kaçıp lokantaya sığındı

Dağ keçisini sabah lokanta içerisinde gören işletme sahibi Adem Ecemiş şaşkınlığını gizleyemedi.

"BU DURUM YILDA BİRKAÇ KEZ OLABİLİYOR"

Dağ keçilerinin yerleşim yerlerinden uzak durmayı tercih ettiğini belirten Ecemiş, "Sabah işe geldiğimizde işletmemizin içerisinde bir yaban dağ keçisi olduğunu gördük. Bu durum yılda birkaç kez olabiliyor. İşletmemiz Pınarbaşı köyünün kenar bir bölümünde bulunduğu için etrafta bulunan köpeklerin kovaladığı yaban keçileri zaman zaman bizim lokantamızın içerisine kadar girebiliyor. Bizde bu kıymetli hayvanları hemen Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verip onların gelip almasını sağlıyoruz. " dedi.

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Niğde'de dağ keçisi köpeklerden kaçıp lokantaya sığındı
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