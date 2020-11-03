Nusaybin'de silahlı kavga, 1 ölü 1 yaralı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Kuyular köyünde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeplerden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada henüz kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ali Bahur (48) hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Bahur ise ağır yaralandı. Yaralı Mehmet Bahur kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırı yerinde hayatını kaybeden Ali Bahur'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.