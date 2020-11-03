Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin'de silahlı kavga, 1 ölü 1 yaralı

'de , 1 ölü 1 yaralı

’in ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:26 ABONE OL
Nusaybin'de silahlı kavga, 1 ölü 1 yaralı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Kuyular köyünde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeplerden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada henüz kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ali Bahur (48) hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Bahur ise ağır yaralandı. Yaralı Mehmet Bahur kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırı yerinde hayatını kaybeden Ali Bahur'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin'de silahlı kavga, 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA