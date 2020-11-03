Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar açıklandı! MPİ ile 2 Kasım On numara çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranı burada!

On numara çekiliş sonuçları için araştırmalar da hız kazandı. Geçtiğimiz çekilişle devreden ikramiye 130 bin TL'yi geçerken haftanın iki günü gerçekleşen şans oyununda binlerce vatandaş katılım sağladı. Çekilişin gerçekleşmesine çok az bir süre kala internet üzerindeki sorgulamalar da giderek artıyor. Buna göre; 2 Kasım 2020 On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango ile On numara canlı çekilişi sonuçları ile kazanan rakamlar…
Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen On numara çekiliş sonuçları için büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran binlerce şans oyunu severin araştırmaları da hız kazandı. Geçtiğimiz çekilişte 10 numara bilen olmayınca ikramiye de devretmişti. Gözler bu akşamki çekiliş için MPİ'de!
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Kasım 2020 On Numara sonuçları bu akşam saat 20.00'da açıklanacak.
On Numara'nın 2 Kasım 2020 tarihli 17. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1 – 2 – 10 – 12 – 15 – 23 – 25 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 41 – 48 – 53 – 54 – 57 – 60 – 67 – 71 – 73 – 79
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.