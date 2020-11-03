Otomobil takla attı sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik mahallesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 GJ 7027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.