Özel öğrenciler E-KPSS’ye hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencileri 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına hazırlanıyor.

E-KPSS'YE HAZIRLIK

Memur olmak isteyen bireyler için bir fırsat niteliğinde olan ve her iki yılda bir yapılan E-KPSS, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. E-KPSS seçme sınavının 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri E-KPSS için hazırlıklara başladı.

25 ÖĞRENCİ

Maske ve mesafe kuralları uygulanarak 25 öğrenci Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde E-KPSS'ye hazırlanıyor. Merkezde engel grubuna yönelik genel yetenek-genel kültür kapsamında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinde güncel konular işleniyor. Öğrencilere konu anlatımının yanı sıra soru bankası ve deneme sınavları olmak üzere materyal temin ediliyor.

153'Ü ARAMAK YETERLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı merkezde sınava az bir süre kala öğrencilerin bilgilerini tazelemek, öğrendikleri konuları tekrarlamak, deneme sınavları yaparak sınav stresini azaltmak amacıyla açılan E-KPSS kursuna katılmak isteyenlerin 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli.