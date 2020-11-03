Paraları toplayıp Kıbrıs’a gönderdiler! Operasyonla yakalandılar...

Yasa dışı sanal bahisten elde edilen paraları toplayarak yurt dışına transfer eden bir çeteye operasyon düzenlendi. 51 şüpheli yakalandı. 395 bin lira ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, internet üzerinden sanal bahis oynatan bir yasa dışı bahis şebekesine operasyon düzenledi. Şebeke üyelerinin banka ATM'lerinden çektikleri paraları toplayarak Kıbrıs'a transfer ettikleri belirlendi. 65 şüphelinin kimliği tespit edildi. 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin hedefindeki bazı şüphelilerin cezaevinde; bazılarının ise yurt dışında oldukları ortaya çıktı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 395 bin 355 lira, 20 banka kartı, 63 cep telefonu ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 39 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli ise serbest kaldı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı. 14 firari şebeke üyesi aranıyor.