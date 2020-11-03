Sadece çalışanların fedakârlığıyla başaramayız

Türkiye'de dün 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 402, ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu. 1521 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7'ye geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" dedi.