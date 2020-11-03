Sağlık çalışanlarına moral kampı

Sağlık çalışanlara yönelik düzenlenen kamp ile sağlık çalışanları ile ailelerinin, motivasyonlarının yüksek tutulması ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı. Anne ve Kız Kampında sağlık çalışanı anneler ve çocukları misafir edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ile sağlık çalışanları ve aileleri, okçuluk, golf, dart, kano, el sanatları ve kamp ateşi etrafında müzik dinletisi gibi bir çok etkinliğe katılarak, keyifli vakit geçirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

Kamptaki etkinliler ile sağlık çalışanlarına moral vermeyi amaçladıklarını dile getiren Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin; "Sağlık çalışanlarımızın pandemi ile mücadelede nasıl fedakârca çalıştıklarını biliyorum. Onlara bu zorlu süreçte bir nebze nefes aldırmak istedik. Burada sağlık çalışanlarımız ve aileleri için birçok aktivite hazırlandı. Virüs inşallah en kısa sürede bitecek. Eskisi gibi mutlu ve güzel günlerimize kavuşacağız. Böylesine zor bir süreçte sağlık çalışanlarımızı ve ailelerini düşünerek kampın düzenlenmesi talimatı veren Sayın Bakanımıza, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayan kamp personellerimize ve katılımlarından dolayı değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." dedi.