Siverekli öğrenciden depremzedelere mektup

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyaları devam ederken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlarda isim ve okulu belirlenmeyen 3 sınıf öğrencisi kumbarasındaki 60 TL parayı zarfla birlikte bir koli içerisinde bulan görevliler duygulandı.

İlçe merkezinde başlatılan yardım kampanyasında depoya yardımları getiren vatandaşlara teşekkür ederek malzemeleri arkadaşlarıyla düzeltmek için çalışan Yusuf Öztepeli bir koli içerisinde bir not ve not iliştirilmiş bir zarf buldu. Koli içerisinde bulduğu zarfa birleştirilmiş kâğıdı okuyan Öztepeli çok duygulandığını belirterek şunları söyledi: "Ben bir genç olarak daha önce depremler yaşadım depremin insanları nasıl etkilediğini bildiğim için gönüllü arkadaşlarla birlikte hemşerilerimizin desteğiyle yardım kampanyası başlattık. Depomuzda toplanan yardımları düzenlerken bir koli içerisinde isim, okulu ve sınıfı belli olmayan mektuba iliştirilmiş zarfı depremzedelere gönderilmek üzere bir yazı defteriyle birlikte bozuk para bulduğumuzda çok duygulandık. Bir aile tarafından hazırlanan pakete öğrenci de kumbarasını kırıp içerisindeki parayı zarfa bırakmış zarfın içinde 60 TL var. Kimin getirdiğini bilmiyoruz, bu duyarlılığı gösteren öğrencimize teşekkür ediyorum, inşallah kendisiyle tanışmak nasip olur."

3'üncü sınıf öğrencisi yazdığı mektupta, "Geçmiş olsun güzel İzmir'im" Ben Şanlıurfa ili, Siverek ilçesinde İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisiyim, İzmir'de deprem olduğunu öğrendim ve çok üzüldüm. Sizin için Allah'a dua ediyorum, ben İzmir'i ve sizleri çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. Ailem sizin için bir yardım kutusu hazırladı, bende biriktirdiğim paraları gönderiyorum. İyi ki varsınız sizleri çok seviyoruz, dualarımız sizinle İzmir'im" diyerek çizdiği kalp resmiyle tamamladığı mektupta duygularını paylaşan öğrenci insanlık dersi verdi.