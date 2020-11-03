Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

İzmir'den gelen son dakika haberi herkesi duygulandırdı. 6.6 şiddetindeki depremin ardından kurtarma çalışmalarında 91. saate gelindiğinde bir mucize yaşandı. Enkaz altındaki küçük Ayda, yıkılan binanın altından sağ çıkarıldı.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı.
İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı.
Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı.
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Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, Ayda Bebek'in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi.
"YAŞAM BOŞLUĞUNDA HAYATA TUTUNDU"
3 yaşındaki Ayda'yı kurtaran ekipler, minik bebeğin çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi arasındaki yaşam boşluğunda hayata tutunduğunu ifade etti.
Bakan Kurum da Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğunu vurgularken son dakika bilgisine göre Ayda'nın annesinin de enkaz altında olduğu belirtildi.
AYRAN İSTEDİ
Ayda bebeğin enkazdan çıkar çıkmaz su ve ayran istediği belirtildi.
ANNESİ ENKAZ ALTINDA
Ayda bebeğin babası deprem esnasında işte olduğu ama annesi hala enkaz altında.
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