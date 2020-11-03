Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Dün çalışmaların 65. saatinde Elif bebek yıkılan binanın altından sağ çıkarılmıştı. Bugün ise 91. saatte bir mucize daha gerçekleşti ve minik Ayda enkaz altın canlı çıkarıldı. İzmir'den gelen bu güzel haber adeta tüm 'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Küçük Ayda'nın kurtarılma anına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Küçük kızın, enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilerden ayran istediği öğrenildi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:22 Son Güncelleme: 3.11.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

'den gelen son dakika haberi herkesi duygulandırdı. 6.6 şiddetindeki depremin ardından kurtarma çalışmalarında 91. saate gelindiğinde bir mucize yaşandı. Enkaz altındaki küçük Ayda, yıkılan binanın altından sağ çıkarıldı.

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı.

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı.

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı.

AFAD'dan son dakika flaş paylaşım! İzmir'de Ayda Gezgin'in kurtarılma anı kamerada | Video

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, Ayda Bebek'in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

"YAŞAM BOŞLUĞUNDA HAYATA TUTUNDU"

3 yaşındaki Ayda'yı kurtaran ekipler, minik bebeğin çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi arasındaki yaşam boşluğunda hayata tutunduğunu ifade etti.

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

Bakan Kurum da Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğunu vurgularken son dakika bilgisine göre Ayda'nın annesinin de enkaz altında olduğu belirtildi.

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

AYRAN İSTEDİ

Ayda bebeğin enkazdan çıkar çıkmaz su ve ayran istediği belirtildi.

Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!

ANNESİ ENKAZ ALTINDA

Ayda bebeğin babası deprem esnasında işte olduğu ama annesi hala enkaz altında.

Son dakika! Türkiye bu görüntülere ağlıyor! Ayda Gezgin'in enkaz altından çıkartıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk isteği ayran oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA