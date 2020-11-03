Son dakika haberi: 3 yaşındaki Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan kurtarıldı! Ayda Gezgin'in annesi ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

SON DAKİKA HABERİ: 91. SAATTE ANKAZ ALTINDA AYDA MUCİZESİ! AYDA GEZGİN KURTARILDI

Ayda bebeğin enkaz altından çıkarılma görüntüleri Türkiye'yi hüzne boğdu. Ayda'yı bulan itfaiye görevlisi, Ayda'yı mutfakta bulduklarını, çamaşır ve bulaşık makinesinin olduğu kirişte yaşam üçgeninde sapasağlam duruyordu. Hiçbir kırığı da yoktu bize 'İyiyim ben' diyerek elini salladı. dedi.

Arama Kurtarma Görevlisi Nusret Aydın: "Arkadaş seslendi, 'Sesimi duyan var mı?' dedi. 'Merhaba ben Ayla.' dedi. 'İyiysen el salla' dedi. Elini salladı. 'Ben iyiyim' dedi. Bulaşık makinesinin arasındaydı."