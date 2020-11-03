SON DAKİKA: 2 Kasım 2020 Türkiye corona virüsü günlük tablo ile vaka sayısı açıklandı! Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı 2 bini geçerken vatandaşlar her gün yayınlanan korona tablosu üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün gelen açıklamaya göre; son 24 saat içerisinde 123 bin 343 kişiye uygulanan Covid-19 testinin 2 bin 106'sında koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Peki, 2 Kasım Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve Sağlık Bakanlığı korona tablosu son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 2 KASIM GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE VAKA SAYISI SON DURUM!

Ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her hafta Türkiye günlük corona vaka sayısı üzerindeki gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 24 saatte belirlenen pozitif hasta sayısı 2 bin 106 olarak açıklanmıştı. Bugüne dair gelecek veriler ise şimdiden vatandaşların gündemindeki yerini aldı…