Son dakika haberi: Fatma Mavi'yi önce boğdu sonra benzin dökerek yaktı! İfadesi kan dondurdu...

Özel bir televizyon kanalında çalışan Fatma Mavi ile erkek arkadaşı Ergin A., gece Taksim'de bir mekanda oturdular. Daha sonra eve gelen ikili tartışmaya başladı. Ergin A, ifadesinde başka bir kadın yüzünden tartıştıklarını kendisini kaybederek Fatma Mavi'yi boğduğunu ifade etti. Arkadaşı İlkay S.'ye benzin aldıran Ergin A. daha sonra Fatma Mavi'yi yaktığını söyledi. Zanlının daha önce birçok suçtan cezası olduğu da ortaya çıktı. Son dakika gelişmesine göre Ergin A. gözaltına aldı.

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İstanbul'da evinde çıkan yangında ölen Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ergin A. cinayeti "Önce ellerimle boğdum, sonra da benzin dökerek yaktım" diye itiraf etti.