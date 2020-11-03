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Son dakika haberi | depremine dişçi koltuğunda yakalandı! Enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu

Son dakika haberi: 'de meydan gelen 6.6 şiddetindeki depreme yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda yakalanan iki kardeş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Depremin meydana geldiği sırada dişçi koltuğunda olan Neslihan Maşa ve kardeşi görüntülü konuşma sayesinde dışarı çıkmayı başardı. Seferihisar'daki kardeşi ile görüntülü görüşen Olcay Maşa anını böyle anlattı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 17:31 Son Güncelleme: 3.11.2020 17:45 ABONE OL
Son dakika haberi | İzmir depremine dişçi koltuğunda yakalandı! Enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu

SON DAKİKA HABERİ: 'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda sırasında birinci kattaki dişçide bulunan kardeşler, binadan son anda kurtuldu. Bina yıkılmadan saniyeler önce dışarıya çıkmayı başaran , "Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar'da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. 'Abla deprem oluyor' demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık. 2 saniye görüntülü görüştüğümüz için kazandık'' dedi.

Son dakika haberi | İzmir depremine dişçi koltuğunda yakalandı! Enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu

"ABLAM DİŞÇİ KOLTUĞUNDAYDI"

'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda koşup, çıkarak kendilerini kurtaran (45) ve kardeşi v(51), korku dolu anları anlattı. Enkaz altında kalmaktan saniyeler önce dışarıya çıkarak, kurtulduklarını dile getiren Olcay Maşa, kendileriyle birlikte diş doktoru Arda Hacaroğlu ve asistanının da kurtulduğunu ifade etti. olmadan önce kardeşi Neslihan Maşa'nın dişçi koltuğunda olduğunu söyleyen Olcay Maşa, "Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar'da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. 'Abla deprem oluyor' demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık."

Son dakika haberi | İzmir depremine dişçi koltuğunda yakalandı! Enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu

ÇIKTIĞIMIZ ANDA BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

"2 saniye görüntülü görüştüğümüz için kazandık. Dişçimiz ve kardeşim 'koşun' diye bağırdı. Koşmaya başladık. Merdivenlere molozlar dökülmüştü. Düştüm, ablam beni tutarak, kaldırdı. 'Olcay koş' dedi. Bütün duvarlar açıldı ve üstümüze duvarlar düşmeye başladı. Kapıya çıktım. Döndüğümde ablam yoktu, sonra seslenerek, toz bulutunun içinden çıktı. Köşede birbirimize sarıldık. Çıktığımız anda bina çökmüştü. Bütün 'in yıkıldığını sandım. Çocuklarımızı aradık hemen. Üstümüz başımız tozdu, saçlarımdan camlar, çantamın içinden molozlar çıktı. Dizimden ve belimden yaralandım. Ablamın sıyrıkları var. Çünkü molozların içinden kaçmaya çalıştı" dedi.

Son dakika haberi | İzmir depremine dişçi koltuğunda yakalandı! Enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu

'İNSANLARIN ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDAN HİÇ ÇIKMIYOR'

sırasında dişçi koltuğunda olduğunu ifade eden Neslihan Maşa ise "Dişçi koltuğundaydım. Kardeşimizle konuşurken sallanmaya başladık. Koşmaya başladık. Kardeşimi kapıdan çıkarken merdivenlerden düşerken, gördüm. Kolundan tutup kaldırdım. Arkasından ben koştum. Ben çıktım. Ortalık toz duman, kardeşimin çıkarken bir tek ayaklarını gördüm. Kardeşimi aramaya başladım. Bina üstümüze geliyordu. İnsanların çığlıkları kulağımdan hiç çıkmıyor. Bu şoku nasıl atlatacağım hiç bilmiyorum. İçeridekilerin ailelerine sabır diliyorum. O görüntüler gözümden gitmiyor" diye kONUŞTU.

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Son dakika haberi | İzmir depremine dişçi koltuğunda yakalandı! Enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu
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