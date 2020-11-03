Son dakika haberi | İzmir depremine dişçi koltuğunda yakalandı! Enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu

"ABLAM DİŞÇİ KOLTUĞUNDAYDI"

İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda koşup, çıkarak kendilerini kurtaran Olcay Maşa (45) ve kardeşi v(51), korku dolu anları anlattı. Enkaz altında kalmaktan saniyeler önce dışarıya çıkarak, kurtulduklarını dile getiren Olcay Maşa, kendileriyle birlikte diş doktoru Arda Hacaroğlu ve asistanının da kurtulduğunu ifade etti. Deprem olmadan önce kardeşi Neslihan Maşa'nın dişçi koltuğunda olduğunu söyleyen Olcay Maşa, "Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar'da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. 'Abla deprem oluyor' demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık."