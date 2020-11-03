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Son dakika haberi: depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberi: 'de meydana gelen depremin ardından anına ilişkin ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yaratıyor! İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 6.6 şiddetinde meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu depremin şiddeti ortaya çıkan videolarda gözler önüne seriliyor. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:10 Son Güncelleme: 3.11.2020 15:19 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de depreme uykuda yakalanan çocuğunu korumak için üzerine kapanan anne kamerada | Video

ANNE EVLADINI BÖYLE KORUDU

Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor.

Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, "Gel hiçbir şey yok. Tamam kuzum. Tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.

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Son dakika haberi: İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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