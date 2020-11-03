Son dakika haberi: O ilimizde sokağa çıkma yasağı kararı! 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kararı alındı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kararı alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bursa Valiliği tarafından son dakika açıklaması yapılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları da paylaşıldı.

İşte, o açıklama ve Bursa'daki 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının ayrıntıları;