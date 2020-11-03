Son dakika haberi: O ilimizde sokağa çıkma yasağı kararı! 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kararı alındı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kararı alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bursa Valiliği tarafından son dakika açıklaması yapılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları da paylaşıldı.
İşte, o açıklama ve Bursa'daki 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının ayrıntıları;
Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.