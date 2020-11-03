Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: "Önce dövdüler sonra öldürdüler..."

'GAMZE'Yİ DÖVMÜŞLER'

Gamze Açar'ın dayısı Murat Yılmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden iş görüşmesi için o 3 kişi ile buluştuğunu söyledi. Murat Yılmaz, yeğeninin Kızılcahamam'daki otele de iş görüşmesi kapsamında gittiğini anlatarak, "Sabah 08.45'te yeğenimin düştüğü ortaya çıkmış. Yanına gittiklerinde kanı pıhtılaşmış şekilde bulunmuş. Orada çalışan bir kız arkadaşımız da bu konuyu araştırmış. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bizim içimiz yanıyor. Bu olay intihar değil, cinayet. İntihar olamaz; çünkü Gamze hayat dolu bir insandı.