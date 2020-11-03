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haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: "Önce dövdüler sonra öldürdüler..."

Ankara'da bir otelin beşinci katından düşerek hayatını kaybeden 'ın dayısından açıklamaları geldi. 17 yaşında iş görüşmesi için gittiği termal otelde ölü bulunan talihsiz kızın intihar etmediğini öldürüldüğünü ifade eden dayı , Gamze'nin dövüldüğünü belirtti. DHA mikrofonlarına konuşan dayı Yılmaz, 17 yaşındaki Gamze Açar'ın öldüğü otelde bir kız çalışanın durumu araştırdığını ve Gamze'nin üstü ile pantolon düğmelerinin açık olarak bulunduğunu belirttiğini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:09 Son Güncelleme: 3.11.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: Önce dövdüler sonra öldürdüler...

Şule Çet vakası ile ortak özellikler gösteren olayında gelişmeleri yaşanıyor. 17 yaşındaki Gamze Açar'ın iş görüşmesi vasıtasıyla otele geldiği ve dövüşdüğü ifade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden ikisi serbest bırakılırken üç kişinin de gözaltı süresi uzatıldı. Gamze'nin dayısı , yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak için iş görüşmesine gittiğini orada dövülüp öldürüldüğünü ifade etti. Son dakika iddiasına göre Gamze'nin pantolonundaki düğmelerin açık olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: 17 YAŞINDA OTELİN 5. KATINDAN DÜŞEREK ÖLEN GAMZE'NİN DAYISINDAN KORKUNÇ İDDİA!

Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: Önce dövdüler sonra öldürdüler...

Ankara'da iş görüşmesi için buluştuğu kişiler tarafından götürüldüğü termal otelin 5'inci katındaki odanın penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden liseli 'ın (17) dayısı , yeğeninin gece otelde dövüldüğünü ileri sürerek, "Bu olay intihar değil, cinayet. İntihar olamaz; çünkü Gamze hayat dolu bir insandı" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si serbest bırakılırken, 3'ünün gözaltı süresi uzatıldı.

Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: Önce dövdüler sonra öldürdüler...

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören , devre mülk satışı yapan firma adına internette verilen satış danışmanı ilanında yer alan numarayı aradı. Açar, firmada çalıştığını ileri süren 3 kişi ile iş görüşmesi için Kızılay'da buluştu. 3 kişi, Gamze Açar'ı Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Gamze Açar, cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürülerek toprağa verildi.

Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: Önce dövdüler sonra öldürdüler...

3 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Olayla ilgili Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'ı otele götüren 3 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bu sabah Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi. 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Gamze'yi otele götüren 3 kişi ise gözaltı süreleri uzatılarak tekrar emniyete götürüldü. Şüpheliler, Gamze'nin intihar ettiğini ileri sürerken, otopsi sonucu ve odada elde edilen bulguların sonuçlarının soruşturmaya yön vereceği belirtildi.

Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: Önce dövdüler sonra öldürdüler...

'GAMZE'Yİ DÖVMÜŞLER'

'ın dayısı , DHA'ya yaptığı açıklamada yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden iş görüşmesi için o 3 kişi ile buluştuğunu söyledi. Murat Yılmaz, yeğeninin Kızılcahamam'daki otele de iş görüşmesi kapsamında gittiğini anlatarak, "Sabah 08.45'te yeğenimin düştüğü ortaya çıkmış. Yanına gittiklerinde kanı pıhtılaşmış şekilde bulunmuş. Orada çalışan bir kız arkadaşımız da bu konuyu araştırmış. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bizim içimiz yanıyor. Bu olay intihar değil, cinayet. İntihar olamaz; çünkü Gamze hayat dolu bir insandı.

Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: Önce dövdüler sonra öldürdüler...

Biz açıkçası görgü tanıklarının susturulduğunu düşünüyoruz. Gece otelde Gamze'yi dövmüşler, çığlık seslerini duymuşlar. Duyan kişiler zaten bununla ilgili ifade verdiler. Detaylı bir araştırma yapılmasını istiyoruz" dedi.

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Son dakika haberi: Otelin 5. katından düşen 17 yaşındaki Gamze'nin dayısından vahim iddia: "Önce dövdüler sonra öldürdüler..."
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