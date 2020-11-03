SON DAKİKA: İzmir depremi sonrası tsunami korkusu… “Geçmişte olduysa gelecekte de olabilir!”

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü(KRDAE) ile Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM), Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, KRDAE'nin Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ve Bölgesel Tsunami Hizmet Sağlayıcı olarak ülkemizde tsunami tehlikesi ve risk azaltımı alanında yaptığı çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami hakkında açıklama yapıldı. Toplantıya Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu katıldı.

"BİN 504 ARTÇI ŞOK"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı sunumda İzmir depreminde meydana gelen artçı şoklar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Haluk Özener, "Bugün sabah 09.00 itibariyle depremin olduğu merkezin 50 kilometre yarıçapında olan deprem sayılarını verelim. Biz sabah 09.00 itibariyle bin 504 tane artçı şok tespit ettik. Bunların 49 tanesi 4 ve üzerinde olanlar. En büyüğü 5.2 olmak üzere artçı şoklarımız var. Bu saat itibariyle bin 581 oldu. 1.3'ten 5.2'ye doğru değişiyor." şeklinde konuştu.

"TSUNAMİ ALAÇATI'DA BİN 300 METRE, AKARCA'DA 820 METRE, SIĞACIK'TA 320 METRE KADAR KIYIDAN İÇERİYE GİRDİ"

Prof. Dr. Haluk Özener, "Arazide yapılan tespitlerden sonra Sığacık'ta 1.9 metreye varan su baskın yükseklikleri tespit ediliyor. Sığacık ve Akarca'da 5-6 metrelere varan tırmanma yükseklileri tespit ediliyor. Tırmanma yüksekliklerin anlamı, dalga geliyor, topoğrafik yapıyla karşılaşıyor ve geri dönüyor. O en son geri gittiği noktadaki yüksekliğe deniyor. Bu tsunaminin 6 metre yükseklikte anlamına gelmiyor. Alaçatı Azmak tarafında bin 300 metre kadar kıyıdan içeri girdiği, Akarca'da 820 metre ve Sığacık'ta da 320 metre su baskını mesafesi tespit edilmiş durumda. Su basma seviyesi 1.9 metre, kimi yerlerde de bin 300 metre içeriye kadar deniz dalgası gelmiş vaziyette. Bu en son tsunaminin saha değerlendirmesi." İfadelerini kullandı.