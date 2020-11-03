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Son dakika: depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Küçükyumuk ailesi, depremden 2 gün sonra birbirlerine sarılı halde bulunmuş, ailenin ölümü yürekleri parçalamıştı. Ailenin cansız bedenlerini çıkaran kurtarma görevlisi olay karşısında gözyaşlarına boğulmuştu. Son dakika haberine göre enkazda ölü bulunan Mert Küçükyumuk (32), eşi Eda Küçükyumuk (30) ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, memleketleri 'da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 16:50 Son Güncelleme: 3.11.2020 17:11 ABONE OL
Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

CENAZELERİ 52 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

52 saat sonra enkaz altından çıkartılan Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri bugün memleketleri olan 'ın Efeler ilçesine götürüldü.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Cenazeler, Mert Küçükyumuk'un baba evine geldiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeler, helallik alındıktan sonra öğlen Bey Camisi'ne götürüldü.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Buradaki cenaze törenine, AK Parti Milletvekili Metin Yavuz, Mert Küçükyumuk'un babası Aydın Küçükyumuk, annesi Seher Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'ın babası Abdurahman Savran ve annesi Seher Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Cami avlusuna yan yana konulan tabutlara sarılan yakınları gözyaşı döktü.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Mert Küçükyumuk'ın babası Küçükyumuk ayakta durmakta güçlük çekti. Mert Küçükyumuk'un tabutunun üstüne taraftarı olduğu Galatasaray atkısı serildi.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Ardından Küçükyumuk ailesinin fertleri için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Kılınan namazın ardından Mert Küçükyumuk'un cenazesi Kemer Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...

Eda Küçükyumuk ve oğlu Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri ise toprağa verilmek üzere 'in Bornova ilçesindeki Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na gönderildi.

Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk Ailesi, son yolculuklarına uğurlandı | Video

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Son dakika: İzmir depreminde kaybettiğimiz Küçükyumuk ailesi toprağa verildi...
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