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Son dakika: Küçük 'nın enkaz altındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları sürerken, 91. saatte küçük 'nın enkaz altından sağ çıkarılması tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Mucize kurtuluşun ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Ayda'nın enkaz altındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışmalarda görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü 'ın Ayda'nın elini tutması ve aralarında geçen diyalog yer alıyor.

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:24 Son Güncelleme: 3.11.2020 15:29 ABONE OL
Son dakika: Küçük Ayda'nın enkaz altındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile onun kurtarılmasında görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın, enkaz altındaki konuşmalarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdoğan'ın Ayda Gezgin'in elinden tutması, ona moral vermeye çalışması yer alıyor.

Ayda'nın sakin bir şekilde kurtarılmayı beklediği görülen o anlarda, Cem Erdoğan'ın, "Atakan'ı (kardeşi) çıkardık. Dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Çok güzelsin. Korkma, biz buradayız tamam mı? Benim güzel kızım." sözleri dikkat çekiyor.

"BENİM ELİM SENDE"

Görüntülerde Erdoğan, elini tuttuğu Ayda'ya kendisinin adını soruyor.

"Cem" yanıtını alması üzerine Erdoğan, "Kurban olurum ben senin o diline. Herkes burada. Baban seni bekliyor. Tut elimi. Benim elim sende. Yanındayım, hep yanındayım." diyor.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

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Son dakika: Küçük Ayda'nın enkaz altındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı
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