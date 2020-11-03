Son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve 3 Kasım günlük tablo: Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"SADECE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIĞIYLA BAŞARILI OLAMAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."

BAKA KOCA, İZMİR VE İSTANBUL İÇİN UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarına ilişkin İzmir ve İstanbul için uyarılarda bulundu.

İzmir'de şu anki şartların Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli olduğuna dikkati çeken Koca, "Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim." hatırlatmasını yaptı.