Lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak? Yeni tedbirler son dakika açıklandı!

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kısıtlamalarla beraber binlerce vatandaş "Lokanta, berber, kuaför, internet kafe ve sinemalar saat kaçta kapatılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış yaşayan vaka sayılarını durdurabilmek amacıyla verilen kararda bazı işletmelerin çalışma saatleri kısıtlandı. Peki, lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İşte Yeni koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

YENİ TEDBİRLER NELER? LOKANTA, BERBER, KUAFÖR, HAVUZ, İNTERNET KAFE VE SİNEMALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yeni tedbir kararlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda salgının yayılmasında en büyük etkenin olduğu bildirilen bazı işletmelerin mesai saatlerinde kısıtlamaya gidildi. Buna göre; lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar artık belirlenen saate kadar açık kalabilecek…