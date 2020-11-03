Lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak? Yeni tedbirler son dakika açıklandı!

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Lokanta, berber, kuaför, havuz, ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak? Yeni tedbirler son dakika açıklandı!

Bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamasında bazı işletmeler için yeni koronavirüs kısılmaları getirildiği bildirildi. Bu kapsamda ülkemizde son günlerde tespit edilen pozitif hasta sayısındaki ciddi artışla beraber yeni yasakların ve tedbirlerin getirileceği konusu tüm 'nin gündemindeydi. Bu kapsamda lokanta, berber, havuz, ve sinemalar ile ilgili yeni bir kısıtlamanın getirildiği ifade edildi. Peki, lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İşte Yeni koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 21:16 Son Güncelleme: 3.11.2020 21:16 ABONE OL
Son dakika: Yeni tedbirler açıklandı! Lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak?

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kısıtlamalarla beraber binlerce vatandaş "Lokanta, berber, kuaför, ve sinemalar saat kaçta kapatılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış yaşayan vaka sayılarını durdurabilmek amacıyla verilen kararda bazı işletmelerin çalışma saatleri kısıtlandı. Peki, lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İşte Yeni koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

YENİ TEDBİRLER NELER? LOKANTA, BERBER, KUAFÖR, HAVUZ, İNTERNET KAFE VE SİNEMALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yeni tedbir kararlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda salgının yayılmasında en büyük etkenin olduğu bildirilen bazı işletmelerin mesai saatlerinde kısıtlamaya gidildi. Buna göre; lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar artık belirlenen saate kadar açık kalabilecek…

Son dakika: Yeni tedbirler açıklandı! Lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak?

LOKANTA, BERBER, KUAFÖR, HAVUZ, İNTERNET KAFE VE SİNEMALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Son dakika: Yeni tedbirler açıklandı! Lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak?

Öte yandan yapılan açıklamaya göre;

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

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Lokanta, berber, kuaför, havuz, internet kafe ve sinemalar ne zaman, saat kaçta kapanacak? Yeni tedbirler son dakika açıklandı!
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