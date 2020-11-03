Susuz Belediyesi İzmirli depremzedelere 10 ton patates gönderdi

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere ulaştırılması için hazırlanan 10 ton patatesi tırla İzmir'e gönderdi.

İzmir'de 107 kişinin hayatını kaybettiği bin 27 kişinin yaralandığı 6,6 büyüklükteki depremin ardından Türkiye İzmirli depremzedeler için tek yürek oldu. Kars Susuz Belediyesi de başkan Oğuz Yantemur koordinesinde, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya yıkılma tehlikesi olup evlerine giremeyen ve yiyecek ihtiyacı olan İzmirli vatandaşlara yeni sökümleri yapılan 10 ton patates gönderildi.

Nakliye masrafları Onur Uludaşdemir tarafından karşılanan patates yüklü tır, önde Türk bayrağı ve "Yüreğimiz Sizinle İZMİR" yazılı pankartla Kars'tan İzmir'e hareket etti. Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, tırın uğurlanmasında hazır bulundu.

Başkan Oğuz Yantemur, "Öncelikle İzmir halkına depremden dolayı üzüntülerimizi bildiriyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bugünler dayanışmanın önemli olduğu günlerdir. Bizde karınca kararınca Susuz Belediyesi olarak İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 ton patates gönderiyoruz. Patatesler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerce teslim alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmişte de bizim yanımızda oldu. Geçen yıl bize karla mücadele aracı, otobüs gönderdiler. Bu yıl da itfaiye aracı gönderecekler. Bizde İzmir'e bu zor gününde yanında olmak istedik. Karınca kararınca, elimizden geldiğince şimdilik yapacağımız buydu bizde bununla katkıda bulunmak istedik." dedi.

Bedir ALTUNOK/SABAH