Töre kurbanı Deniz’i katleden baba, kardeş, iki amca ve kuzene dava

Diyarbakır'da evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Deniz Ketir'in (27) bir gece kulübünde çalıştığı için ailesi tarafından "Namusumuz lekelendi" gerekçesiyle yine aile meclisinin aldığı kararla töre saikiyle öldürüldü. Hunharca işlenen cinayetle ilgili Deniz'in babası, kardeşi, iki amcası ve bir kuzeni hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca dava açıldı. İddianameye göre, ailesinden şiddet gören Deniz ile kardeşi Rabia 9 yıl önce evi terk edip Diyarbakır'a yerleşti. Mağdur olmamak için uzun süre iş arayan kardeşler bir gece kulübünde çalışmaya başladı. İki kardeşin peşine düşen iki amcası izlerini bulunca harekete geçti. Deniz'in babası Celal ile kardeşi Sezer'e baskı kuran amcaları İzzettin, Hasan ve Hasan'ın oğlu Uğur Ketir, "Bu kız namusumuzu lekeledi. Siz P…zvnk misiniz" diyerek baskı kurdu. Baba Celal baskılara dayanamayıp kızını öldürmeye ikna oldu, kardeşi Sezer, "Kardeşimi öldüremem" deyince iki amca Sezer'i öldüresiye döverek cinayet işlemeye ikna etti.

Van'dan Diyarbakır'a gelen Sezer, ablası Deniz'i vurmak için yola çıkınca kardeşi Fidan ablası Deniz'i arayıp, "Sezer geliyor, seni vurabilir dikkatli ol" dedi. Tekrar aradığında telefonu açan Deniz, "Sezer'le yemek yiyoruz" dedi. Gece saatlerinde eve dönen Sezer babasına, "İşi bitirdim" dedi. Baba Celal, "Öldü mü" diye sorunca Sezer, "Göğsüne ve bel aşağısına sıktım. Ölüp ölmediğini bilmiyorum" deyince babası, "Keşke kafasına sıksaydın. Sağlam olurdu" dedi. Diğer ablası Rabia'yı neden vurmadığını soran babaya oğlu Sezer, "Onu göremedim. Görseydim vururdum" dedi.

Cinayetten üç ay sonra yakalanan katil zanlısı Sezer Ketir'in ifadeleri tüyler ürpertti. Ablasını öldürmesi için amcası ve kuzenleri tarafından öldüresiye dövüldüğünü anlatan Ketir'in ifadesi şöyle:

"Deniz ve Rabia'nın bekar oldukları halde yalnız yaşamaları nedeniyle amcalarım Hasan, İzzettin ile Hasan'ın oğlu Uğur sürekli bana ve aileme baskı kuruyordu. 'Başımız eğik geziyoruz. Namusunuzu niye temizlemiyorsunuz' diyerek kardeşlerimi öldürmemi istiyorlardı. Her defasında kabul etmediğim için beni sopa ve demir çubuklarla öldüresiye dövdüler. Sol bacağım kırıldı üç platin takıldı. Sağ bacağıma iki bıçak darbesi aldım. Bayılınca beni öldü diye bıraktılar. Tedavim uzun sürdü ve halen iyileşmedim. Psikolojim çok bozuldu. İki amcam ile kuzenim Uğur, 'Namusunu niye temizlemiyorsun'deyince bende 'Ablamın suçu yok. Ne yapmış ki' dedim. Bu kez, 'Namusunu temizlemezsen seni, anneni, ağabeyin Faik'i öldüreceğiz' dediler. Beni sakat bıraktıkları için anneme, ağabeyime zarar vereceklerini düşünerek kabul ettim. Hasan amcam evinde sakladığı tabancayı bana verip 'Al bununla vuracaksın' dedi. Ablamın evine gittim. Bir süre konuştuk, vurmaktan vazgeçtim. Amcalarımın baskısı psikolojimi bozmuştu. Evden çıkıp biraz hava aldım, tekrar geri dönünce kapıyı ablam açtı. Sırtını dönünce başımı yana çevirip gözlerimi kapatarak silahı ateşledim. Ablama hiç bakmadan evi terk ettim. Amcam Hasan ve oğlu Uğur ile buluşma yerine gidip silahı teslim ettim. Bana, 'Ne yaptın' dediler. 'Hatırlamıyorum' diyerek araca binip uzaklaşmak isteyince önümü keserek, 'İşi bitirdin mi' diye sordular. Bende, 'Allah belanızı versin, başıma ne iş getirdiniz' dedim. Beni bir süre sakladılar. Van'da bir evde kalıyordum. Vicdan azabı çektiğim için otobüse binerek teslim olmak için Diyarbakır'a geldim. Polisler kimlik kontrolü yaparken adımı söyleyip teslim oldum. Amcalarımın tehdit ve baskısı olmasaydı ablamı vurmazdım. Ablam 12 yıl önce evden ayrılmıştı. Kendisiyle sık sık görüşüyorduk. Çok pişmanım."

Kızı öldürülen, oğlu katil olan anne Naciye Ketir de iki kayınbiraderinden şikâyetçi oldu ve onların azmettirmesiyle kızının öldürüldüğünü belirtti. Kardeş Fidan Ketir, "İki amcam, kardeşim ve babama baskı kurunca babam kabul etti. 'Deniz kötü yola düşmüş' diye ailemize baskı yapıyorlardı. Kardeşim evden çıkınca Deniz'i arayıp dikkatli olmasını söyledim. O da birlikte yemek yediklerini söyledi. Bir süre sonra tekrar aradığımda telefonuna ulaşamadım. Kardeşim eve dönünce babama, 'İşi bitirdim' dedi. Babam ölüp ölmediğini sorunca, 'Göğsüne ve bel aşağısına sıktım' dedi. Babam da, 'Keşke kafasına sıksaydın. Rabia'yı niye vurmadın' dedi. O da göremediği için vuramadığını söyledi. Tutuklu sanıklar Celal ile oğlu Sezer, tutuksuz sanıklar izzettin, Hasan ve oğlu Uğur Ketir hakkında "Töre saikiyle yakın akrabayı öldürmek, öldürmeye azmettirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davayla ilgili yargılama Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.