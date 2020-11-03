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genelinde 225 güvenlik korucusu alımı yapılacak

merkez ve 7 ilçede jandarma sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere toplam 225 güvenlik korucusu alımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:42 ABONE OL
Tunceli genelinde 225 güvenlik korucusu alımı yapılacak

Tunceli merkez ilçe jandarma sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere 50, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık İlçe jandarma komutanlığı sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere 25'er olmak üzere toplam 225 güvenlik korucusu alımı gerçekleştirileceğini bildirildi.

Güvenlik korucusu olmak isteyenlerin 12 Kasım 2020 ile 19 Kasım 2020 tarihleri arasında jandarma komutanlıklarına başvuruda bulunabilecekleri belirtilirken bu tarihten sonra yapılacak müracaatların işleme konulmayacağı kaydedildi.

Tunceli Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları internet sitelerinde güvenlik korucularının göreve alımında aranacak şartlara ilişkin detaylara da yer verildi.

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Tunceli genelinde 225 güvenlik korucusu alımı yapılacak
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