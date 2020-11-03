Tunceli genelinde 225 güvenlik korucusu alımı yapılacak

Tunceli merkez ilçe jandarma sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere 50, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık İlçe jandarma komutanlığı sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere 25'er olmak üzere toplam 225 güvenlik korucusu alımı gerçekleştirileceğini bildirildi.

Güvenlik korucusu olmak isteyenlerin 12 Kasım 2020 ile 19 Kasım 2020 tarihleri arasında jandarma komutanlıklarına başvuruda bulunabilecekleri belirtilirken bu tarihten sonra yapılacak müracaatların işleme konulmayacağı kaydedildi.

Tunceli Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları internet sitelerinde güvenlik korucularının göreve alımında aranacak şartlara ilişkin detaylara da yer verildi.