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kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 3.11.2020 ABONE OL
Ünlü tenisçi kazada hayatını kaybetti
Bursa-İzmir otobanında kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden ünlü tenisçi Sarp Laleli (26) spor camiasını yasa boğdu. Dün Bursa'danİzmir yönüne giden Öngel Özdemir'in kullandığı 34 YC 0207 plakalı TIR, karşı yönden gelen yoldaki trafik işaretlerini fark etmediği öne sürülen Cihat Yıldız yönetimindeki 06 ACT 935 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Çınar Yeşil, Canberk Solak, Sarp Laleli ve Alp Baştürk yaralandı. Laleli, doktorların tüm gayretlerine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Tenis Federasyonu başsağlığı mesajı yayınladı.
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Ünlü tenisçi kazada hayatını kaybetti
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