Van’daki yangın kontrol altına alındı

Van'ın Özalp ilçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın Van Büyükşehir Belediyesi ile 6 ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekipler, pasajda yangın sonrası soğutma çalışmalarına başladı.



Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yangının yaşandığı pasajda incelemelerde bulundu.



Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulillah Arvas, yangını saat 06.30 sıralarında ihbar aldıklarını ve ekiplerin hemen olay bölgesine yönlendirildiğini söyledi.



Büyükşehir ve 6 ilçeden itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten Arvas, "Yangını şu an kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar sonrasında yangının nedenini belirleyip, hasar tespiti yapacağız." Diye konuştu.



Yangından dolayı Özalp ilçe genelinde elektrik ve internetin kesildiği belirtildi.