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Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

merkeze bağlı Düzköy'de meydana gelen yangında baba kızın yaşadığı iki katlı ev yandı. sonrasında baba-kız evsiz kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 20:20 ABONE OL
Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

merkeze bağlı Düzköy'de meydana gelen yangında baba kızın yaşadığı iki katlı ev yandı. sonrasında baba-kız evsiz kaldı.

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Olay merkeze bağlı Düzköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Recep Yıldız ve kızının yaşadığı iki katlı ahşap evde saba bacasının tutuşması sonucu çıktı. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Evden çıkan alevleri gören köy sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri ve boğaz içi belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. sırasında evde yalnız bulunan Azra Yıldız Komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Baba Recep Yıldız: "Sobayı yaktım ardından ben hastaneye gittim. Kızım evde yalnızdı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Komşularım haber verdi. Kızımı komşularım çıkarmış. Allah'a şükürler olsun durumu iyi" diyerek yangını anlattı. İki katlı ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi
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