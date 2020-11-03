Yanan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Evden çıkan alevleri gören köy sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri ve boğaz içi belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde yalnız bulunan Azra Yıldız Komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.