Yangından korkunç cinayet çıktı

İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı evde Fatma Mavi'nin cansız bedenine ulaştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Fatma Mavi'nin son zamanlarda sıkça görüştüğünü tespit ettiği Ergin A.'yı gözaltına aldı. Ergin A.'nın polise verdiği ifadesinde "Aramızda kıskançlık tartışması yaşandı. O an cinnet getirdim. Önce ellerimle boğdum, sonra benzin dökerek yaktım" dediği ortaya çıktı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Ergin A.'nın "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S. adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktım" dediği öğrenildi.Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A.'nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S.'yi de gözaltına aldı.