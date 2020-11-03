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Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... 'deki rezalette son dakika gelişmesi!

'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Kurtarma çalışmaları sürerken bölgede skandal bir olay yaşandı. M.Ö. isimli şahsın, mağdur vatandaşlar için ücretsiz dağıtılan yiyecekleri alarak dükkanında sattığı ortaya çıkmıştı. Son dakika haberine göre görüntülerdeki M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:51 Son Güncelleme: 3.11.2020 15:57 ABONE OL
Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!

İZMİR'DEKİ REZALET KAYDA ALINMIŞTI... SKANDAL OLAYDA SON DAKİKA GELİŞMESİ:

'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö., gözaltına alındı.

Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!

Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.

Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!

Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, adliyeye sevk edildi.

Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!

Geçtiğimiz günlerde de bir kişinin yardım malzemelerini toplayarak anlaştığı büfeye sattığı ortaya çıkmış ve şahıs gözaltına alınmıştı.

İzmir'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar! | Video

Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI...

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Yardımları toplayıp dükkanında satıyordu... İzmir'deki rezalette son dakika gelişmesi!
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