Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde büyük önem taşıyan yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR? DEPREMDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Genelde afetzedeler arama kurtarma ekipleri tarafından, enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "hayat üçgeni" de denir. Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.