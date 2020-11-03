Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde büyük önem taşıyan yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

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nedir, nasıl yapılır? Depremde büyük önem taşıyan ?

İzmir depreminin dördüncü gününde Ayda Gezgin yaşam üçgeniyle hayatta kaldığı tespit edildi. Tam 91 saat yaşam mücadelesi veren minik Ayda’nın pozisyonunda bulunmasıyla mucize gerçekleşti. Olası deprem anında hayatta kalmanızı sağlayan üçgen evinizin içindeki boşluklardan oluşuyor. Çök kapan ve tutun olarak hayata tutunmanızı sağlayan ? Depremde büyük önem taşıyan ?

Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:35 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:35 ABONE OL
Yaşam üçgeni nedir? Depremde büyük önem taşıyan yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Türkiye'de 3 fay hattı grubunun bulunduğunu ve bir deprem ülkesi olduğu bilinirken yaşam üçgeniyle hayatta kalma mücadelesi artıyor. Yaşanan son İzmir depreminde 3 yaşındaki Ayda'nın pozisyonunda bulunduğu belirlendi. Arama kurtarma ekiplerinin çök kapan ve tutun pozisyonunda bulduğu minik kız tam 91 saat yaşam mücadelesi verdi. Peki ? Depremde büyük önem taşıyan ?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Deprem esnasında hayat kurtaran yaşam üçgeni, çök kapan ve tutun hareketinden oluşuyor. Genelde afetzedeler arama kurtarma ekipleri tarafından, enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "yaşam üçgeni" de denir.

Yaşam üçgeni nedir? Depremde büyük önem taşıyan yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR? DEPREMDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Genelde afetzedeler arama kurtarma ekipleri tarafından, enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "" de denir. Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.

Yaşam üçgeni nedir? Depremde büyük önem taşıyan yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Deprem anında bina içindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

- Balkona çıkılmamalıdır.

- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

- Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

- Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

- Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

- Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

- Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

- Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

- Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde büyük önem taşıyan yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?
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