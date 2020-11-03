Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nedir? Bu sorunun yanıtı İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki büyük depremin ardından hayat üçgeni sayesinde hayatta kalanların ardından merak ediliyor. Deprem anında hayat üçgeninizi oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli şey eşyaların sağlam olmasıdır. İlk olarak diz çökmeniz ardından kapanmanız ve son olarak tutunmanız gerekiyor. Peki Yaşam üçgeni nedir, hayat üçgeni pozisyonu nasıl yapılır? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?
Depremde hayatta kalmanızı sağlayan yaşam üçgeni son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yaşanan olası depremde hayatta kalmanızı sağlayan hayat üçgeni enkazdan sağ çıkmanızı sağlıyor. Peki yaşam üçgeni nedir? İşte detaylar…
Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "hayat üçgeni" de denir. Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.
Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.
Deprem anında bina içindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK
Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
Düşmemek için sabit bir yere TUTUN