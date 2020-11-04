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ABD seçimleriyle ilgili Trump'tan son dakika açıklaması: Oylar sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı

Tüm dünyanın beklediği ABD seçim sonuçları hakkında bilgiler geliyor. Trump'tan gelen son dakika açıklamasına göre; Dün gece çoğunda açık ara olmak üzere önde gittiğim Demokrat yönetime sahip eyaletler birden ortaya çıkan eksik sandıkların sayılması ile sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı

Giriş Tarihi: 4.11.2020 18:13 Son Güncelleme: 4.11.2020 18:20 ABONE OL

Trump: Dün gece çoğunda açık ara olmak üzere önde gittiğim Demokrat yönetime sahip eyaletler birden ortaya çıkan eksik sandıkların sayılması ile sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı

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ABD seçimleriyle ilgili Trump'tan son dakika açıklaması: Oylar sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı
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