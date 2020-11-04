Ağlatan dayanışma

İZMİR'DE yerle bir olan Emrah Apartmanı'ndan depremden yarım saat önce çıkan anne Ayla Gürel (59) ile kızları Ebru (38) ve Serap Deringöl (40) AFAD çadırında kalıyor.Anne ve kızlarını çadırlarında ziyaret eden iki çocuk ellerindeki yastığı ve harçlıklarını vermek istedi. Anne ve iki kızı, iki çocuğun büyük bir yardımseverlik ve dayanışma örneği sergiledikleri bu davranış karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Çiğli'deki Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nden çadırların olduğu bölgeye gelen çocuklardan biri biriktirdiği 100 lirayı anne Gürel'e verdi. Gürel ilk başta parayı almak istemedi. Küçük çocuğun babası, 'Bu parayı verebilmek için Çiğli'den buraya geldik. Almazsanız oğlum çok üzülecek' dedi. Bunun üzerine anne Gürel, isimsiz küçük kahramandan bu parayı aldı. Aynı yaşlarda başka bir erkek çocuğu da aynı aileyi çadırda ziyaret etti. Küçük çocuk evde yatarken kullandığı yastığını Ayla Gürel ve kızlarına vererek "Bu benim yastığım. Siz buradayken gözüme uyku girmiyor, sizin olsun, rahat rahat uyuyun" dedi. Küçük çocuk 'Geçmiş olsun. İnşallah günleriniz iyi geçer' yazılı notu da aileye verdi. Anne Gürel, "Bu dayanışma bizi ayakta tutuyor. Ömrümüzün sonuna kadar o yastığı ve notları saklayacağız" dedi./ SABAH