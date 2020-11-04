Annelerin, evlat direnişi 429’uncu gününe girdi

Diyarbakırlı anne Hacire Akar'ın terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'i HDP'nin önünde başlattığı eylemle kurtardıktan sonra annelere yaptığı çağrı ile 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde 3 aile ile başlayan oturma eylemi devam ediyor.

Annelerin PKK, HDP ve Kandil'e yönelik tüm tehditlerine rağmen 429 gündür evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için direniyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurulan çadırda ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile pandemi kurallarına uyarak evlat nöbeti tutan anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki göstererek, evlatlarını bir kez daha istediler. Bu arada, bir yıldan fazladır devam eden eylem sayesinde, bugüne kadar 19 aile evladına kavuştu.