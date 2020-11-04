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’in saklı cenneti Karagöl’de renk cümbüşü

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 ABONE OL
Artvin’in saklı cenneti Karagöl’de renk cümbüşü
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'deki 368 hektar alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla ilgi görüyor. 19. yüzyılın başlarında heyelan sonucu Aralık Deresi'nin önünün kapanmasıyla oluşan Karagöl ön plana çıkıyor. Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçlarla kartpostallık görüntüler sunuyor.
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Artvin’in saklı cenneti Karagöl’de renk cümbüşü
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