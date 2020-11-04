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köfteciye ilham oldu: Yıl sonuna kadar çocuklara köfte ayran bedava

’de meydana gelen depremden 91 saat sonra sağ kurtarılan bebeğin köfte ve ayran istemesi Akçaabatlı köfteciye ilham verdi. restoranı işletmecisi yıl sonuna kadar Ayda'nın yaşıtı çocuklara bedava köfte ayran vereceğini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:28 ABONE OL
Ayda köfteciye ilham oldu: Yıl sonuna kadar çocuklara köfte ayran bedava

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları ile enkaz altından çıkarılan Ayda, ekiplerden ilk olarak köfte ve ayran istemişti. Tüm Türkiye'yi etkileyen bu görüntülerin ardından Trabzon'da Akçaabat Köfte restoranı işleten Gökhan Yıldırmış hemen harekete geçti. Ayda'ya Akçaabat'tan köfte gönderen Yıldırmış, Ayda'nın yaşıtı 3-4 yaş grubu tüm çocuklara da yıl sonuna kadar köfte ve ayranın bedava olacağını söyledi.

Yıldırmış, Ayda'ya Trabzon'dan koli içerisinde Akçaabat köfte gönderdi. Hazırladığı koliye bir de not ekleyen Yıldırmış, "Ayda bebek. Akçaabat'ın tüm köfteleri sana feda olsun amcası… Ne zaman istersen köfteci amcan burada…" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Akçaabat'ta bazı restoranlar 3-4 yaş grubu çocuklara bu yıl sonuna kadar köfte ve ayran ücretsiz verileceğini duyurdu.

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Ayda köfteciye ilham oldu: Yıl sonuna kadar çocuklara köfte ayran bedava
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