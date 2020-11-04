Azılı suçlular yıllar sonra yakalandılar

İstanbul'da, haklarında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl ve 17 yıl 4 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerden Burak Bekmez'in 2003 yılında Küçükçekmece'de adam öldürmede suçundan 17 yıl 4 ay, Mesut Askar'ın ise 2002 yılında İstanbul'da adam öldürme suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. 3 Kasım günü Küçükçekmece'de yakalanan Burak Bekmez ve Gaziosmanpaşa'da yakalanan Mesut Askar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yakalananlardan Burak Bekmez'in 2003 yılında kiracı olarak çalıştırdığı marangozhanede arkadaşları ile alkol aldığı sırada iş yeri sahibi Halil Aydın ve oğlu Orhan Aydın'la gürültü çıkardıkları gerekçesiyle kavga ettikleri ve Orhan Aydın'a kama ile vurup öldürme olayına karıştığı öğrenildi.

Mesut Askar'ın ise arlarında adam öldürme dosyasının da olduğu suç örgütü üyesi olduğu öğrenildi.